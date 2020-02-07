Представляясь сотрудниками банков, они сообщают клиентам о якобы подозрительных операциях по их картам.

Департамент столичной полиции предупреждает держателей банковских карт о мошенничестве через интернет-банкинг, передает zakon.kz.

Номера, которые чаще всего используют мошенники: 77273645155, +77772597777, +77772950777, +77172554440, +77772585777, +77273645151, +77272585444, +77772585989, +77152538445, +77772585333, 8-8000-800-819, 8-727-258-35-55, 8-8000-8000-59.

Представляясь сотрудниками банков, мошенники сообщают клиентам о якобы подозрительных операциях по их картам. Звонки производятся с помощью различных программных обеспечений, которые позволяют дублировать любой номер. Для достоверности мошенники дублируют номера колл-центров банков, — рассказали в полиции.

При беседе по телефону они умело выполняют роль сотрудника безопасности банка, подбирают термины, разговор ведут вежливо и убедительно. Когда мошенник понял, что человек на другом конце провода ему поверил, он под предлогом отмены транзакций выманивает ИИН и реквизиты платежных карточек. Когда мошенник получил все реквизиты, в ход идет интернет, а именно, его соучастник входит в личный кабинет, заказывает СМС-пароль на номер клиента.

Когда на номер клиента поступает СМС-пароль, первый мошенник просит его продиктовать по телефону, так как все это время мошенники стараются не прерывать разговор. И когда соучастник получает доступ к личному кабинету, он меняет учетную запись, так чтобы у клиента не было возможности войти в личный кабинет. Далее, преступники, получая полный доступ, совершают переводы через многочисленные счета и в итоге обналичивают зарубежом.

Полиция столицы призывает быть бдительней, никому не сообщать реквизиты банковских карт и СМС-пароли, даже сотрудникам банка. Сотрудники банков никогда не звонят и не собирают персональные данные.

В подобных случаях необходимо немедленно связаться с банком и заблокировать транзакции и карты, сообщить в полицию.

В конце прошлого года и текущем году более 200 человек подверглись мошенническим действиям, однако многие из них проявили бдительность и не дали себя обмануть.

В прошедшем году за интернет-кражи сотрудниками столичной полиции задержано 18 лиц, которые понесли уголовное наказание.