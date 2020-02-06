Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев встретился с представителями компании американской «Lindsay». В ходе встречи были обсуждены вопросы развития сельскохозяйственной отрасли области.

Главе региона были презентованы ряд высокотехнологичных проектов. К примеру, совместно с компанией «Turkestan agro.kz», путем внедрения системы дождевального полива зарубежные инвесторы намерены реализовать в городе Арысь на 4 тыс. га проект по орошению полей, а также развивать отрасль животноводства, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

По их словам, теплый климат региона благоприятен для сельского хозяйства, а внедрение современных технологий позволяют повысить темпы экономического развития региона, увеличить урожайность и нарастить экспорт продукции.

Кроме того, представители компании «Lindsay» отметили, что их технологии позволяют управлять дистанционно системами дождевального полива, а также экономят потребление воды и электричества. Реализация совместного проекта, в первую очередь, начнется с установки самой системы и модернизации существующей инфраструктуры.

Инвесторы из США также намерены внести свой вклад в развитие отрасли животноводства. В частности, планируется строительство открытой откормочной площадки на 20 000 голов крупного рогатого скота.

В свою очередь Умирзак Шукеев положительно оценил проекты и отметил, что областной акимат окажет всестороннюю поддержку в целях их эффективной реализации.