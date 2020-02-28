Наурыз предложили праздновать с 14 по 22 марта в Казахстане. За каждым из девяти дней, из которых шесть – подготовительные, можно закрепить определенную тему, озвучили в министерстве информации и общественного развития, сообщает sputniknews.kz.

Новая концепция получила название «Наурыз шапағаты» (Добрые дела в Наурыз):

• 14 марта – Көрісу (Амал) күні – день встреч с родственниками и друзьями;

• 15 марта – Шежіре күні – день памяти;

• 16 марта – Жайлау күні – день бережного отношения к природе;

• 17 марта – Волонтерлердің қатысуымен игі істер күні/дархандық күні – день добрых дел с привлечением волонтеров;

• 18 марта – Шымырлық пен шеберлік күні – день спорта и ремесла;

• 19 марта – Зияткерлік күні – день мудрости и знаний;

• 20 марта – Жоралғы күні – день семейных традиций и хороших привычек;

• 21 наурыз – Ұлттық тағамдар күні – день национальных блюд;

• 22 наурыз – Бұқара күні – день весеннего равноденствия. Праздник обновления и начала новой жизни.

Наурыз – новые подходы празднования

Средства из бюджета на реализацию новых подходов к празднованию Наурыза выделять не будут, подчеркнул вице-министр информации и общественного развития Габидулла Оспанкулов.

«Мы говорим, что это новый формат, но ежегодно регионы проводят эти мероприятия. Речь идет о систематизации, приведении к единому формату. В этом году это несет рекомендательный характер», — отметил Оспанкулов.

Темы «наурызовских» дней

Новая концепция ставит своей целью укрепление семейных ценностей, сохранение единства и согласия народа, развитие культуры благотворительности, волонтерского участия, рассказала руководитель центра «Рухани жаңғыру» при казахстанском институте общественного развития Жанар Буканова.

«Первый день – Көрісу, или Амал күні. Это очень теплый праздник, буквально переводится как «свидеться, встретиться». В давние времена наши прадеды поздравляли друг друга с благополучным наступлением весны, посещали пожилых, отдавали дань уважения старшим своего рода. В этот день люди обмениваются рукопожатиями», — пояснила она.

День памяти, 15 марта, подразумевает развитие семейных ценностей, знание своей родословной, продолжила она.

«Рекомендуется посещение отчего дома, оказать дань уважения родителям, старшим», — сказала Буканова.

В день бережного отношения к природе, 16 марта, казахстанцев призывают сажать деревья, убираться в парках, расчищать родники, а в день добрых дел, 17 марта, с привлечением волонтеров посещать одиноких пожилых людей, оказывать помощь нуждающимся.

«Следующий день посвящен ремесленникам, которые могут демонстрировать изделия, украшения, будут организованы ярмарки, выставки фотографов. Можно увидеть не только национальные спортивные игры, но и активно в них поучаствовать», — отметила Буканова.

В день мудрости и знаний, 19 марта, можно проводить конкурсы на знания пословиц и поговорок, знание эпосов, а на следующий день – рассказывать о забытых традициях.

В день национальных блюд, 21 марта, надо напоминать о забытых национальных угощениях. В день весеннего равноденствия, 22 марта, музыкальные, театральные коллективы представляют концертные номера, заключила она.

Как отдыхаем на Наурыз

Длинные выходные ожидаются на Наурыз, который в стране отмечается с 21 по 23 марта. Так как праздник в 2020 году выпадает на субботу и воскресенье, дни отдыха переносятся.

Таким образом, казахстанцы отдохнут пять дней подряд: с 21 марта (суббота) по 25 марта (среда) включительно.

При шестидневке выходные – с 21 по 24 марта, 25 марта – рабочий день.