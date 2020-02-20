Экскурсию за колючую проволоку дополнили поучительной историей.

Ее рассказала, экс-бухгалтер одного из государственных учреждений. Свое лицо она не хотела показывать даже пришедшим на экскурсию чиновникам. Женщина поведала как после 20 лет работы поддалась провокации своего руководителя и отнесла взятку.

Ее задержали с поличным и осудили на три года по статье 367 «Дача взятки». По словам арестантки, решение суда еще не вступило в законную силу и она намерена его обжаловать.

-Все пошло насмарку, весь мой стаж. Дети дома, внуки…

— Скучаете?

— Конечно…

Госслужащие после услышанной истории совсем притихли, и от комментариев категорически отказались.

По словам руководителя СИЗО, на сегодняшний день в следственном изоляторе находятся порядка 500 человек. Из четверо -несовершеннолетние и 30 женщин.

Ермек Жалгасбаев, руководитель следственного изолятора ИЧ 167/11 г.Шымкент: » Взятых под стражу за совершение коррупционных преступлений здесь 20 человек. 15 — это экс-сотрудники правоохранительных органов и пятеро — госслужащие. Не думаю, что они себя здесь чувствуют хорошо. Каждый их них сожалеет, что совершил преступление.

Ранее с условиями содержания заключенных в исправительном учреждении ознакомились акимы районов, директора школ, врачи и представители социальной защиты, и сельского хозяйства. В антикоррупционном ведомстве добавили, что до конца первого полугодия они намерены привезти сотрудников всех государственных служб Шымкента.

Бахром Абдуллаев