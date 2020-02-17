23-летняя пациентка с 12 лет состояла на диспансерном учете с пороком сердца, на 18 неделе беременности обратилась в городскую поликлинику №12, там же врачи направили ее на дообследование в городской кардиологический центр города Шымкента.

В кардиоцентре подтвердили диагноз: «Приобретенный порок сердца с высокой легочной гипертензией» и учитывая категорический отказ пациентки от прерывания беременности, решением консилиума запланирована операция на открытом сердце на фоне беременности.

12 февраля 2020 года на базе городского кардиологического центра Шымкента выполнена операция на открытом сердце с искусственным кровообращением с восстановлением функции собственного митрального клапана пациентке с пороком клапана сердца и удалось сохранить желанную беременность.

Динамический контроль за плодом подтверждает благоприятное течение беременности. В первые же сутки пациентка переведена в кардиохирургическое отделение. Состояние матери и плода удовлетворительное.

В третий раз специалистам кардиоцентра вместе с акушер-гинекологами при координации управления здравоохранения удается подарить надежду пациентам на выздоровление и сохранить долгожданную беременность. В двух предыдущих случаях пролонгированная беременность благополучно разрешилась рождением здоровых детей.

Благодаря высокой квалификации медицинского персонала, оснащению медицинских учреждений современной техникой и быстрой организации медицинской помощи было спасено одновременно две жизни. Все инвазивные и хирургические вмешательства проводились бесплатно, за счет бюджетных средств, в рамках программ ОСМС.

Коллектив городского кардиологического центра благодарит пациентку и ее родственников за высокое доверие, выражая признательность УЗ города Шымкента за четкую координацию действий специалистов, благодарим всех специалистов поликлиники №12,сотрудникам городского перинатального центра за спасение жизни пациентки и ее будущего ребенка.

Городской кардиологический центр города Шымкента