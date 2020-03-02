Курс доллара США относительно данных за субботу в понедельник изменился разнонаправленно в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает КазТАГ.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т380,3, а продажи – Т381,7.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т381,5, а продают по Т382,9.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т381, а продажи – Т382.

Официальный курс доллара США, установленный на понедельник Национальным банком Казахстана, составляет Т381,1.