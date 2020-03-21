По инициативе управления здравоохранения третьего мегаполиса медики кардиоцентра Шымкента решили пересесть с общественного транспорта на велосипеды.

Таким образом, врачи хотят не только обезопасить себя от заражения вирусом, но и вести здоровый образ жизни.

Как пояснили в ведомстве, есть врачи, которые оставили свои автомобили и передвигаются на велосипеде.

«Это хорошая профилактика поддержания физического здоровья при закрытых спортивных залах. Мы, сообща решили минимизировать пользование общественным транспортом и пересесть на велосипеды. Для этого в кардиоцентре в нескольких местах установили велопарковки. Среди наших коллег есть и те, кто пересел из авто на велосипед, это радует», — сказал Ермагамбет Куатбаев, руководитель ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Шымкент.

Шуддин Саидов