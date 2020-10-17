Заместитель акима Шымкента Максут Исахов поделился впечатлениями от поездки на велобайке в Инстаграм.

«В последние дни погода в Шымкенте радует – столбик термометра показывает 25°С тепла.

Есть ли среди вас те, кто пользуется велосипедами ShymkentBike?

Сегодня я в ходе обхода ряда объектов, тоже воспользовался такой возможностью. Получил мощный заряд бодрости и энергии, порцию адреналина. Нужно ввести в привычку велосипедные прогулки.

Согласно статистике в сентябре-октябре билеты приобрели 326 человек, которые воспользовались велосипедами 8703 раза. На сегодня строительство велодорожек завершено на улицах Байтурсынова, Аскарова, Туркестанской. Теперь планируем увеличить количество велостанций и запустить две на улице Жангельдина, две – на улице Туркестанской и одну – на пешеходной зоне Арбат.

Если вы еще не опробовали велосипеды, сделайте это поскорее. Советую», — написал заместитель акима Шымкента.