5 апреля в Шымкенте выявлен еще один больной коронавирусом.

Это 24-летний житель города, который 23 марта контактировал с зарегистрированным в городе Жетысае зараженным человеком в поезде «Петропавловск-Кызылорда».

2 апреля он с признаками болезни был помещен в провизорный стационар. 5 апреля тест показал положительный результат на коронавирус. Пациент переведен в инфекционную больницу.

Принимаются все необходимые меры безопасности, закрыт на карантин дом №3а по улице Желтоксан. Выявлено семь лиц, бывших в контакте с больным, пятеро из них его родственники. Они изолированы.

На данный момент в Шымкенте зарегистрировано 14 случаев заражения коронавирусом.

Штаб по ЧП города Шымкента