О том, как медикам будет выплачиваться компенсация рассказала заместитель руководителя управления здравоохранения Айгуль Бекбауова.

«Комиссия проводит назначение доплаты зараженных медицинских работников. По решению комиссии им будет выделена компенсация», — рассказала Айгуль Бекбауова.

По её словам, средств защиты в Шымкенте хватает, а медики были обучены работе с инфекционными больными.

Напомним, что медработникам, которые были задействованы в борьбе с коронавирусом и заразились положена компенсация в 2 миллиона тенге. Эту сумму им выплатят после эпидемиологической проверки, которую проведет комиссия Минздрава.

Ранее Госкомиссия по обеспечению режима ЧП сообщила, что медикам, имеющим дело с коронавирусом, в течение трех месяцев будут выплачивать надбавки. Помимо этого, государство будет выплачивать компенсацию в 2 миллиона тенге медработникам, которые заразились. В случае смерти медика государство выплатит 10 миллионов тенге.

В Шымкенте коронавирусом заразились 4 медика. Все они работники городской инфекционной больницы.