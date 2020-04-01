Рынки, необоснованно повышающие цены, и не соблюдающие санитарные требования, будут закрыты. Об этом в ходе сегодняшнего посещения оптовых рынков сообщил аким города Мурат Айтенов.

Глава города побывал на рынке «Жибек жолы», где встретился с торговцами, и лично поинтересовался у покупателей о ценах. Отметим, на этом оптовом рынке за последние дни наблюдается снижение цен на продукты питания на 30-40 тенге. Это подтверждают и продавцы, и покупатели. В частности, картофель здесь продают от 60 до 130 тенге за килограмм, лук — от 60 до 90 тенге, морковь — по 40-100 тенге, капусту – по 45-90 за килограмм, свеклу — по 70-100, редьку – по 45-80.

Значительное снижение цен наблюдается и на оптовом рынке «Казыбек». К примеру, местные огурцы там сейчас продаются по 350 тенге.

Аким выслушал просьбы посетителей рынков и пояснил, что в городе ведется работа по стабилизации цен. Он заявил, что администрация тех рынков, которая при посещении мониторинговых групп снижает цены, а после их ухода – вновь повышает, будет строго наказана.

М. Айтенов призвал предпринимателей не спекулировать на таком трудном положении и проявлять заботу о людях.



Глава города осмотрел торговые ряды рынков и проинспектировал работу столовых на их территории. Он поручил ускорить устранение всех недостатков и уведомил о том, что в ином случае рынки будут закрыты.