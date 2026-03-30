Число торговых мест на рынках Казахстана продолжает снижаться

По итогам 2025 года в Казахстане зарегистрировано 588 рынков, что на 38 меньше, чем годом ранее.

Большая часть рынков расположена в городской местности — 417, тогда как в сельской местности их насчитывается 171.

Лидером по количеству рынков стала Туркестанская область — 103. Далее следуют Алматинская область (57) и Актюбинская область (53). Наименьшее количество рынков зарегистрировано в области Ұлытау — 6.

За год также сократилось число торговых мест — до 147,6 тыс. против 150,8 тыс. в 2024 году.

Больше всего торговых мест зафиксировано в Алматы — 26,5 тыс.. В тройку регионов-лидеров также вошли Жамбылская область (19,8 тыс.) и Алматинская область (17,2 тыс.).

Из общего числа рынков 265 принадлежат юридическим лицам, а 323 — индивидуальным предпринимателям.

По типу рынков:

• 9 — коммунальные,

• 323 — крытые.

По специализации 222 рынка являются специализированными, а 366 — универсальными. По объёму торговли 39 рынков относятся к оптовым, тогда как 549 — к розничным.