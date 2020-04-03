На самые частые вопросы, связанные с карантином в режиме ЧП, отвечает первый заместитель начальника департамента полиции города Шымкента полковник полиции Мурат Алтаев.

Вопрос: Какая сейчас ситуация на блокпостах? Сколько там работают полицейских?

Ответ.

На территории Шымкента есть 18 блокпостов. Каждый из них оснащен видеокамерами и дронами. На 18-ти блокпостах службу несут 669 человек: 237 сотрудников полиции, 204 медицинских работника, 228 солдат Вооруженных Сил и Национальной гвардии. Они работают круглосуточно в три смены.

Вопрос. Сколько фактов нарушений зафиксировано за эти дни на блокпостах?

Ответ.

По нарушениям режима ЧП на указанных блокпостах зафиксировано три случая, составлены протоколы по статье 476 КоАП РК («Нарушение режима чрезвычайного положения»). Это влечет предупреждение или штраф в размере 10 МРП либо административный арест до 15 суток. Из виновных лиц в отношении одного вышло судебное решение, по двум фактам материалы направлены в суд.

Вопрос. Говорят, что жители могут перебраться в город окольными путями. Так ли это?

Ответ.

Да, такие дороги были выявлены. Сейчас они полностью заблокированы. В случае выявления фактов пересечения границы окольными путями нарушители будут привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 476 КоАП РК. Нарушение режима ЧП влечет предупреждение или штраф в размере 10 МРП либо административный арест до 15 суток.

Вопрос. В Шымкенте обязали носить защитные маски. Что грозит за нарушение этого требования?

Ответ.

Сотрудники полиции следят за выполнением требований со стороны жителей и проводят разъяснительную работу в этом направлении. Нарушение режима или невыполнение требований, установленных государственным органом в связи с объявлением ЧП, в соответствии со статьей 476 КоАП РК влечет предупреждение или штраф в размере 10 МРП либо административный арест до 15 суток.

Вопрос. Сколько фактов несоблюдения требований со стороны кафе и ресторанов уже выявлено? Какие меры предпринимаются в отношении нарушителей?

Ответ.

В период ЧП за нарушение установленных ограничений и несоблюдение санитарных требований по статье 476 Административного кодекса составлены протоколы на 580 лиц. Девять лиц подвергнуты административному аресту, на одно лицо наложен штраф, остальные административные дела собраны и направлены в суд.