Южный циклон продолжает влиять на большую часть Казахстана, принося с собой тепло и дожди.

Однако, уже 6 апреля на смену ему спешит очередной Атлантический циклон, который принесет обильные осадки, порывистый ветер, и понижение температуры воздуха.

По данным синоптиков, в Шымкенте сегодня (5 апреля) ожидается +20..+16 °C, ливневый дождь, легкий ветер. Завтра: +13..+21 °C, без осадков, легкий ветер.

Во вторник ожидается +17…20, сильный ливневый дождь.

В среду ожидается +2..+6, дождь со снегом.

В четверг +2…6, сильный дождь со снегом.

В пятницу+10…15 выше нуля. Переменная облачность.