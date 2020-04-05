По последним данным в Туркестанской области коронавирусная инфекция выявлена еще у 2-х граждан.

В общей сложности в регионе зарегистрировано 25 случаев заболевания.

Опасная инфекция выявлена у ребенка 2015 года, заразившегося от своей матери, которая находилась в тесном контакте с заболевшей женщиной, прибывшей на поезде из Нур-Султана.

Также коронавирусная инфекция была выявлена у еще одного жителя Жетысайского района 1984 года рождения. Диагноз поставлен после скринингового обследования.

Таким образом, на сегодняшний день 13 случаев зарегистрированы в Жетысайском районе, 2 в городе Кентау, 2 в городе Арысь, 4 в Мактааральском, 1 в Ордабасинском, 1 в Сарыагашском и 2 в Сайрамском районах.

В настоящее время пациенты изолированы и получают лечение. Кроме того, принимаются меры по выявлению и изоляции граждан, кто был в контакте заболевшими.

Напомним, что 3 апреля коронавирусная инфекция также выявлена у женщины, 1991 года рождения, и у ребенка, 2019 года рождения. Пациенты находились в тесном контакте с женщиной, прибывшей на поезде из Нур-Султана.