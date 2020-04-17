В управление по противодействию наркопреступлениям ДП Туркестанской области обратился местный житель о том, что в Жетысайском районе один из сельчан занимается выращиванием наркосодержащих растений.

Сотрудники УПН ДП Туркестанской области совместно с Жетысайским РОП провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия с целью пресечения преступления.

В результате чего, оперативники установили, что в одном из частных домов житель Жетысайского района занимается незаконным культивированием конопли и задержали подозреваемого. При обыске полицейские обнаружили во дворе дома задержанного ухоженный посев наркотического растения. В качестве вещественных доказательств стражи порядка изъяли более 60 куста конопли.

Согласно экспертизе, изъятые кусты оказались кустами наркосодержащего растения общим весом около 70 гр. Следствием установлено, что подозреваемый был неоднократно судим за хранение наркотиков.

Как признался мужчина, он выращивал коноплю для собственного потребления.

Пресс-служба ДП Туркестанской области