Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев провел телефонный разговор с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает zakon.kz.

Согласно информации сайта президента Узбекистана, Мирзиеев поздравил Токаева с днем рождения. Также главы республик отметили налаженное эффективное взаимодействие и осуществляемая практическая работа по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия на Сардобинском водохранилище, а также минимизации негативного воздействия распространения коронавирусной инфекции на двусторонние торгово-экономические связи.

Рассмотрены актуальные вопросы повестки узбекистанско-казахстанских отношений.

Особо отмечена необходимость активизации деятельности институциональных механизмов диалога и наращивания совместных усилий, направленных на обеспечение роста показателей взаимной торговли и инвестиций, продвижение перспективных направлений и проектов кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, сфере транспорта и логистики, других приоритетных областях.

Состоялся также обмен мнениями по ряду вопросов международной политики.