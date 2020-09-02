Выплата назначена 2 млн 393,6 тыс. человек. Денежные средства перечислены 2 млн 391,4 тыс. казахстанцев.

По состоянию на 09.00 часов 1 сентября принято более 2 млн 607 тыс. уникальных заявлений от граждан на назначение единовременной выплаты из Государственного фонда социально страхования (далее – ГФСС) на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мер в июле т.г., размер выплаты равен минимальной заработной плате – 42 500 тенге. Выплату получили 2 млн 391,4 тыс. казахстанцев, из них 2 млн 384,9 тыс. человек получили доплату в размере 0,5 МЗП – 21 250 тыс. тенге в связи с продлением карантина в августе. Работа в данном направлении продолжается.

Заявления на выплату из ГФСС принимаются через несколько каналов. Из более чем 2 млн 607 тыс. заявлений:

— 834,5 тыс. человек дали согласие на назначение выплаты в проактивном формате;

— 689,3 тыс. человек подали заявление через портал Egov.kz и telegram-боты;

— 415,3 тыс. человек – через портал 42500.enbek.kz;

— 667,4 тыс. человек – через мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня;

— 0,7 тыс. человек – через штабы.

В разрезе категорий граждан:

— 834,5 тыс. заявлений подано от плательщиков единого совокупного платежа (в проактивном формате);

— 272,6 тыс. заявлений подано работодателями за наемных работников;

— 1 млн 500,2 тыс. заявлений поступило от других категорий граждан (индивидуальные предприниматели; лица, занимающиеся частной практикой; физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера).

Выплата назначена 2 млн 393,6 тыс. человек. Денежные средства перечислены 2 млн 391,4 тыс. казахстанцев.

Как сообщалось ранее, заявления на единовременную выплату из ГФСС принимались до 1 сентября 2020 года.

Для повторного пересмотра заявлений на назначение соцвыплаты «42 500 тенге», по которым ранее принято решение об отказе, необходимо подать соответствующее заявление, с приложением подтверждающих документов, в районный (городской) штаб.

Заявление подается:

Работодателем – за работников МСБ, крупного предпринимательства (в регионах, где был введен карантин), некоммерческих юридических лиц. При этом заявления подаются только за работников, по которым имеются решения об отказе в назначении (прекращении) социальной выплаты.

Самостоятельно – индивидуальными предпринимателями, лицами, занимающимися частной практикой, плательщиками ЕСП, лицами, работающими по договорам гражданско-правового характера, по которым имеются решения об отказе в назначении (прекращении) социальной выплаты.

Заявления на пересмотр будут приниматься до 1 декабря 2020 года.