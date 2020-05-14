О возможном наводнении акимат и департамент по ЧС знали заранее.

За день до ЧС их об этом предупреждали специалисты Туркестанского областного филиала РГП «Казгидромет».

По словам синоптиков всего за 40 минут на землю обрушилось среднесезонное количество осадков. Есть и еще одна причина столь мощным ливням. Синоптики связывают это природное явление с прорывом дамбы Сардобинского водохранилища.

Арайлым Тургынова, инженер-синоптик Туркестанского областного филиала РГП «Казгидромет»: После прорыва дамбы и пролива такого большого количества воды произошел очень мощный процесс парообразования. Как следствие, это вызвало сильные проливные дожди. И кроме того, наша южная часть можно сказать, удержала селевые потоки, потому и все облака пришлись на нашу сторону.

Синоптики предупреждают, такие ливни могут повториться в ближайшие дни. А это значит, дожди в предгорьях могут вызвать наводнения. Есть опасность и разлива реки Арысь.

«Ближе к 18 мая в Туркестанской области снова ожидаются такие же сильные осадки. Из-за проливных дождей, которые пройдут на юго- востоке области и в горах – Казыгуртского, Толебийского, Байдибекского районов, есть опасность подъема воды в реках. Во время дождя ожидаются грозы и усиление ветра до 15-20 м/сек», — предупреждает инженер-синоптик.