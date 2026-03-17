Казгидромет озвучил прогноз погоды на 18 марта

Филиал РГП «Казгидромет» представил прогноз погоды на 18 марта 2026 года.

По данным синоптиков, в Шымкенте ожидается переменная облачность без осадков.

«Ветер северо-восточный 8–13 м/с. Температура воздуха ночью 2–4, днем 17–19 тепла», — сообщили в Казгидромете.

В Туркестанской области прогнозируется более разнообразная погодная картина.

«Днем на юге и в горных районах области ожидаются дождь и гроза. На севере и в горных районах возможен туман», — уточнили специалисты.

Также отмечается усиление ветра: «Ветер северо-восточный 8–13 м/с, на западе и в горных районах области 15–20 м/с».

Температурный фон по области составит: «Ночью 1–6 тепла, на севере и в горных районах до 2 мороза, днем 15–20, на севере и в горных районах 7–12 тепла».