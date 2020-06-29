В некоторых CМИ появилась информация о том, что в городских обменниках исчезла американская валюта.

Журналисты республиканских изданий связали это с усилением ограничительных мер. В эти выходные обменные пункты были закрыты. Однако в самих обменниках об этом, похоже, не слышали. Возле обменных пунктов все спокойно: нет ни ажиотажа и паники, ни дефицита «зеленых».

Доллары в обменных пунктах есть в необходимом объеме.

Не оказалось и тех, которые воспользовавшись недостоверной информацией, завысили курс. Сотрудники обменных пунктов Шымкента уверяют, что доллары в наличии есть: американскую валюту можно и купить, и продать.

В понедельник, стоимость американской валюты незначительно увеличилась по сравнению с выходными. Купить доллар в Шымкенте сегодня можно за 404 тенге. Продать его можно по 406 тенге. Подобные цены установились в обменниках по всей стране.