Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев вместе с депутатами и членами Общественного совета ознакомился со строительными работами в новом микрорайоне поселка Мырзакент Мактааральского района.

В настоящее время в новом жилом массиве заложены фундаменты около 200 домов и возводят стены 80 домов. Кроме того, в двух домах проводятся работы по штукатурке стен и монтажу крыши, сообщает otyrar.kz со ссылкой на Пресс-службу акима Туркестанской области.

Стоит отметить, на сегодняшний день в районе ведется строительство 383 жилых домов, в том числе 193 — за счет средств правительственного резерва, 190 жилых строений — за счет фондов. Из них 20 домов строятся при поддержке фонда «Біз біргеміз» партии «Nur Otan».

Помимо этого, в новом микрорайоне строят жилье для 28 семей, пострадавших в результате стихии. Ранее они проживали в детских садах, банях и аварийных общежитиях. Строительные работы ведутся в два этапа. Дефицита в технике и строительных материалах не наблюдается.

Вместе с тем, Умирзак Естаевич осмотрел состояние затопленных посевных полей. По последним данным, стихия повредила 5800 га сельскохозяйственных угодий. 85% из них — хлопковые поля. В настоящее время из 2 300 га земли — 40% засеяны хлопком, а оставшаяся часть бахчевыми культурами, рисом и кукурузой. Владельцам посевов, пострадавших в результате наводнения будет выплачена компенсация.