В Шымкенте количество нуждающихся в медицинской помощи растет с каждым днем.

Автопарку скорой медицинской помощи приходится работать в авральном режиме. Жители города утверждают, что зачастую неотложку приходится ждать несколько часов. Ответственные лица не отрицают, что порой задержки одного вызова может достигать до 2-х часов, но лишь в отдельных случаях.

Звуки сирен все чаще можно услышать на улицах города. Кареты скорой медицинской помощи мчатся на очередной вызов. Вот только приезжают на вызов не всегда своевременно, утверждают жители Шымкента.

Болат Өтемис, житель г. Шымкента: Скорая не приезжает вовремя. На прошлой неделе мои знакомые вызвали неотложку, но она приехала лишь спустя 30 — 40 минут.

Дауренбек Бекбаев, житель г. Шымкента: Мне срочно понадобилась медицинская помощь, когда я шел возле парка Кен баба у меня случился почечный причтуп. Я вызвал, но скора приехала лишь спустя час.

Представители станции скорой медицинской помощи Шымкента утверждают, что количество вызовов за последние выросло в двое. А задержки вызовов бывают крайне редко. Лишь в том случае, когда необходима транспортировка больного коронавирусом в больницу. Тогда карету и весь персонал в срочном порядке дезинфицируют.

Райгул Есеналиева, старший врач станции скорой медицинской помощи г. Шымкента:

На сегодняшний день количество вызовов превышает более 2-х тысяч. А если точнее около 2 200 — 2 300 вызовов за сутки. Большая часть из них поступают от больных пневмонией и респираторной инфекцией. Ежедневно на вызовы выезжает у нас по 100 бригад.

Врачи так же отметили, что всего пару недель назад количество вызовов не превышало и 1200 за одни сутки. Причиной резкого роста заболеваемости не только в Шымкенте, но и по всей стране специалисты видят в несоблюдении элементарных санитарных норм самими гражданами.