Не менее 80% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников), сообщает otyrar.kz.

«Деятельность государственных органов (организации), национальных кампаний, других офисов с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима согласно приложению 23 к настоящему постановлению. При этом не менее 80% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников).

Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Центральным государственным органам, правоохранительным и специальным органам при достижении уровня прироста заболеваемости COVID-19 не более 5% в течение 7 дней надлежит обеспечить деятельность государственных органов (организации), национальных кампаний, других офисов с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима. При этом не менее 50% сотрудников остаются на дистанционной форме работы, об этом говорится в обновленном постановлении главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетовой.