Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев в ходе объезда по областному центру ознакомился с проводимой работой по благоустройству и озеленению Туркестана, передает otyrar.kz.

Областной центр был разделен на 32 сектора. Акиматы районов, городов и областные управления, за которыми закрепили сектора, уже успели сделать многое за столь короткий срок.

В секторе № 7, который закреплен за городом Кентау, установили детскую игровую площадку и спортивное оборудование. Здесь также проведены работы по укладке тротуаров, установке скамеек (фото), урн, опор освещения, высажены зеленые насаждения.

Кроме того, на следующей неделе в этом секторе завершатся работы по асфальтированию улиц. Наряду с этим, ответственные лица провели разъяснительные работы среди населения по вопросам благоустройства и содержанию города в чистоте. В результате, в этом секторе из 2971 домов — собственники 2300 заключили договора на вывоз мусора.

Вместе с тем, в секторе № 29, закрепленным за областным управлением охраны общественного здоровья, установлены скамейки, урны и 4 остановки. Более того, на 6 улицах высажено около 200 деревьев. В свою очередь глава региона напомнил о необходимости качественно и своевременно выполнять соответствующую работу.

В целом, в 32 секторах, в том числе в местах отдыха и вдоль городских улиц были установлены фонтаны и новые остановки. В настоящее время территория города активно благоустраивается, высаживаются зеленые насаждения. В тоже время, проводятся работы по установке детских игровых площадок и опор освещения.

По итогам объезда Умирзак Естаевич поручил соответствующим руководителям продолжить работы по благоустройству и озеленению областного центра, а также обеспечить строгий контроль за качеством их выполнения.