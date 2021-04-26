Ко Дню Победы коллектив медиахолдинга «Отырар» продолжает рассказывать о ветеранах ВОВ.

По данным управления занятости населения и социальной защиты, в г. Шымкенте проживает 21 ветеран ВОВ. Сегодняшняя наша героиня Утробина Вера Степановна в 17 лет была отправлена на фронт.

«Не могу ходить. Очень тяжело»,- говорит ветеран Великой Отечественной. 97 летняя Вера Степановна Утробина, несмотря на недомогания готовится к встрече 76-ой весны Победы. Годы, конечно, берут своё, часто мучают головные боли и давление. Но не стираются из памяти — тяжелые военные годы…

«В 1941 году только закончили школу, нас- 20 девчонок — поместили на баржу и привезли в Саратов. Затем в Ростове- на Дону были. Как забыть поле битвы, не знаю как прошли эти четыре длинных года. Все было ранения, госпиталь»,- вспоминает ветеран Вера УТРОБИНА.

Валентина — младшая дочь ветерана. О военном прошлом знает всё: как Вера Степановна героически воевала в составе 1-го Белорусского фронта и сколько на ее счету спасенных жизней.

Валентина Утробина, дочь ветерана ВОВ:»Сформированную лыжную группу немцы атаковали. Маму затем направили в эвакуационный госпиталь. Они с девочками перевязывали и таскали раненых с поля боя. До сих пор удивляемся как наша мама таскала раненых. Мужеству и героизму ее преклоняемся».

Старые душевные раны не заживают, они у ветерана глубоко в сердце. Никогда не забыть и тех, с кем когда-то приходилось делить последний кусок хлеба.

Вера Степановна вспоминает свою близкую фронтовую подругу:»Подруга у меня была в 1943 году погибла. Боевая, душевная была, кусок хлеба делили пополам».

Не сомневавшиеся в Победе советских войск бойцы не могли предположить, что война будет длиться долгих 4 года.

«Все кричат! Война кончилась! Победа! Все вышли на улицу. Было это в Германии Победа! И первая мысль:» Что мы будем делать?»

Домой, в Набережные Челны, Вера Степановна вернулась в конце 45-го. Через год вышла замуж за фронтовика — уроженца села Темирлановка, вместе прожили 40 лет, воспитали троих детей.

Эту медаль, не смотря на пандемию, в прошлом году привезли из Беларуси, подвиг, мужество и героизм хрупкой девушки Веры, которая на своих плечах выносила раненых с поля битвы, никогда не будет забыт. Память будут хранить потомки героя Великой Отечественной.

Шынар Оразова