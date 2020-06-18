По государственному гранту в июне были выплачены денежные средства 1000 шымкентцам.
Прием документов на грант будет продолжаться с 6 июля. По вопросам, связанным с грантом, просим обращаться по контактным телефонам.
Выдача направлений «Бастау Бизнес» начинается с 10 июля, сообщает Пресс-служба
Центра занятости населения акимата города Шымкент.
В этом году на проект» Бастау бизнес » планируется обучить 1850 человек, на сегодняшний день на обучение было направлено 4000 человек. После завершения обучения и получения сертификата этим 4000 человек с 10 июля будут выдаваться направления на второй этап обучения.
Телефоны для справок:
Каратауский район:
87479726899, 87022502769, 87071069790, 87752141188, 87053516076, 87473008802, 87771053637.
Енбекшинский район:
87015705445, 87473491800, 87079709090, 87752389028, 87770960000, 87786015874, 87765756000, 87718284037.
Аль-Фарабийский район:
87761764040, 87058519000, 87081791987, 87762180227, 87026967696, 87752321442, 87028224324.
Абайский район:
87075900789, 87752470855, 87028188009, 87760101901, 87025788794, 87786586155, 87752389028, 87716629089, 87053516076.