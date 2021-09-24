«Бастау Бизнес» — проект нацеленный на простых людей, подчеркнул в своем выступлении председатель правления НПП РК «Атамекен» Аблай Мырзахметов.

«Очень важно сейчас в мире, чтобы каждая семья имела свой доход. «Бастау Бизнес» позволяет, даже будучи учителем, в течение 2-3 часов получить микрокредит, грант, организовать любое производство, то есть открывает большие возможности поднимать доход, а это ключевое, что всех нас волнует.

Хочу поблагодарить всех коллег, тренеров. Цифры говорят сами за себя. Получилось огромное сообщество из 180 тыс. Я знаю, что тренеры в «Бастау Бизнес» – это целая сплоченная команда. Они по сей день поддерживают, общаются, делятся навыками, осваивают новые возможности, потому что мир бизнеса безграничен.

Я рад, что «Атамекен» по поручению Елбасы при поддержке правительства, депутатов дал возможность нашим людям почувствовать веру в себя, в свои силы», — сказал Аблай Мырзахметов.