Жители города получили массовую рассылку от якобы одной компании, которая может помочь сдать экзамены, составить бизнес-план, а также приобрести сертификат об окончании обучения по программе «Бастау Бизнес».

В сообщении говорится о том, что компания вот уже на протяжении 3 лет занимается такими услугами. Также они пишут:

«Поздравляем Вас с получением одобрения на обучение «Бастау Бизнес»!

В связи этим, мы хотим Вам представить услуги нашей компании. Если Вы по определённым причинам не можете пройти или же, присутствовать на курсах от Атамекен, «Бастау Бизнес» — мы рады Вам помочь!

Наша компания уже более 3 лет занимается с обучением «Бастау Бизнес», и помогает с приобретением сертификата. Данный вид услуги включает в себя: пройти все уроки, тесты и экзамены за Вас. А также, бизнес-план и полное завершение обучения с приобретением сертификата об окончании.

Места ограничены, успейте приобрести данную услугу по увлекательной цене!».

Рассылка с данным сообщением является фейковой.

В этой связи, Палата предпринимателей города Шымкент сообщает, что ВСЕ УСЛУГИ в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Енбек» обучения основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес» осуществляются на безвозмездной основе.

Напоминаем, что в ходе обучения участников проекта сопровождают только консультант проекта и бизнес-тренер каждой группы.

Информация по данным рассылкам отправлена в службу безопасности НПП «Атамекен».