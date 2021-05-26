В call-центр НПП по номеру 1432 обращаются граждане, которым обещают грант в размере 580 тысяч тенге по программе «Бастау Бизнес».

Взамен, казахстанцев просят закрыть часть долга по кредиту в одном из казахстанских банков.

Это не единственная схема.

С начала старта проекта участились звонки от неизвестных, которые представляясь сотрудниками Нацпалаты, сообщают о выигрыше и просят продиктовать банковские данные для перевода средств.

Или же предлагают получить денежные средства через Казпочту, при этом также озвучив все личные данные «победителя».

Суммы «выигрыша» варьируется от 700 тысяч до 1 млн тенге.

Национальная палата предпринимателей «Атамекен» заявляет, что в рамках проекта «Бастау Бизнес» проводит лишь обучение и сопровождение участников.

Выделение грантов вне компетенции палаты.

Просим граждан быть бдительными и о подобных звонках сообщать в правоохранительные органы, а также не передавать личные данные и номера личных счетов неизвестным лицам.

Если вы столкнулись с такой ситуацией просим Вас обратиться в единый call -центр 1432.