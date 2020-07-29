В Шымкенте мобильные группы из числа сотрудников прокуратуры, акимата, полиции, Департамента контроля качества товаров и услуг выявили 159 фактов нарушения режима карантина.

Деятельность позже установленного времени осуществляли 75 магазинов, 33 кафе, 20 автомоек, 6 компьютерных и 4 ночных клуба, 3 аптеки, 5 бань, 2 бильярдные, а также рынки, торговый дом, зоны отдыха, парикмахерские, СПА- салон и СТО, сообщает Прокуратура Шымкента.

Так, ТД «Эврика» организовал бойкую торговлю электробытовой техникой на прилегающей к торговому дому территории, где собралось порядка 200 покупателей.

Незаконную деятельность в период карантина вели кафе «Чехов Паб» (40 посетителей), бильярдная «Принц» (30 посетителей), банный комплекс «Жетысу» (15 посетителей) и др.

Наиболее злостными нарушителями оказалось руководство ночного клуба «Шелби», незаконную деятельность которого в течении недели пришлось пресекать дважды.

По всем выявленным фактам приняты меры к привлечению виновных лиц к ответственности.

91 нарушитель оштрафован на общую сумму 4 347 570 тенге.

Кроме того мобильными группами выявлено 106 фактов продажи аптеками лекарств по завышенной стоимости, по 67 случаям виновные лица привлечены к административной ответственности на общую сумму штрафа в размере 9 млн. тенге.

К примеру, лекарственный препарат «Ацикловир-Акос» при его стоимости 189 тенге реализовывался за 500 тенге, «Аскорбиновая кислота» в ампулах при установленной стоимости 350 продавали по 1770, а парацетамол вместо 34 тенге реализовывали по 150 тенге.

За время рейдов из незаконного оборота изъято свыше 22 тыс. лекарств, они переданы в управление здравоохранения.

В аптеке по ул.Гагарина пресечена реализация незарегистрированных лекарственных препаратов. Изъяты 90 упаковок «Ванкомицин Эльфа» и 5 упаковок «Кутлу».

Кроме того, прокуратурой города совместно с Департаментом экономических расследований пресечена незаконная деятельность подпольного цеха по производству антисептических средств.

О фактах завышения цен на лекарственные средства в аптеках города можно сообщить через мобильное приложение «DariKZ», а также на номера колл-центра Департамента контроля качества товаров и услуг 109 и 1439.

В случае непринятия мер со стороны уполномоченных органов обращаться в прокуратуру города Шымкента по телефону 53-91-84.