Уважаемые жители Шымкента!

25 июля пройдет общегородская масштабная дезинфекционная работа. В этот день работники коммунальных служб будут проводить обширные санитарные работы и дезинфекцию территорий, улиц, дворов, подъездов.

Просим жителей в этот день соблюдать санитарные меры предосторожности — находиться во дворах, подъездах, на улицах в защитных масках и перчатках.

Вы также можете внести личный вклад в борьбу с коронавирусом, просто протерев лестничные перила в своем подъезде или дверную ручку в офисе. Это поможет ослабить распространение коронавируса, ведь залогом здоровья и способ предупреждения инфекций является чистота.