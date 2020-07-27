ЦОНы с момента возобновления работы в условиях карантинных ограничений оказали услуги 101,8 тыс. казахстанцам через льготные окна, передает Otyrar.KZ.

С середины мая из-за сохраняющейся опасности распространения вируса и беспокойства за жизнь и здоровье казахстанцев, был изменен порядок работы ЦОНов по всей стране.

Сейчас ЦОНами оказываются только «бумажные» услуги, недоступные онлайн.

Однако три категории граждан, а именно пенсионеры, многодетные матери и лица с ограниченными возможностями могут как и раньше получать электронные услуг в ЦОНах.

Для них в каждом фронт-офисе работают льготные окна.

Льготники могут там получить как «бумажные» услуги, так и различные виды справок и услуг.

В льготные окна также необходимо заранее бронировать очередь.

Больше всего услуг через льготные окна оказано в ЦОНах городов-мегаполисов – Нур-Султан (9941), Алматы (9719) и Шымкент (7753).

Список же замыкает Мангистауская область, там, через льготные окна было обслужено 1862 граждан.

Отметим, что с момента запуска работы ЦОНов по новому формату после снятия режима ЧС казахстанцы получили более 2 млн госулуг.

Напоминаем, что на сегодня более 80% всех госуслуг доступны в электронном формате на портале egov.kz. Граждане, которые не имеют доступа к компьютеру, могут воспользоваться уголками egov, созданными при акиматах, центрах занятости, учебных и медицинских организациях.