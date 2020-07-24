Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» с 22 июля запустили по всей стране республиканский челлендж #МамаТыНаделаМаску, передает Otyrar.KZ.

Инициатор челленджа — Динара Садвакасова, руководитель Единой детско-юношеской организации «Жас Ұлан». Она призвала всех казахстанцев поддержать челлендж #МамаТыНаделаМаску.

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Данный челлендж призывает всех быть прагматичными, носить маски беречь себя и своих близких.

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Челлендж поддерживают жасулановцы и такие талантливые дети, как Ержан Максим, Аминка-Витаминка, Данэлия Тулешова, Адина-Мадина.

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Основная цель – напомнить о важности заботы о близких.

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Для участия в челлендже нужно снять фото или видео с мамой в маске и опубликовать в социальных сетях с хештегом #МамаТыНаделаМаску, а также отметить страницу @jasulan_qz.