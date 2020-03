Казахстанский певец и композитор Марат Омаров призывает не поддаваться панике и победить короновирус музыкой.

Омаров присоединился к мировому челленджу и сочинил жизнеутверждающую песню «Коронавирус, кет,кет,кет!». В тексте песни Марат Омаров «обращается» к коронавирусу, просит его уйти и не приближаться.

Таким образом, очевидно, он захотел поднять настроение казахстанцам и заставить посмотреть на ситуацию с пандемией с другой стороны.

Всего за день песня с «короновирусным изгнанием» набрала более 45 тысяч просмотров.

Ранее этническая казашка из Синьцзяна Бахаргуль Будаш станцевала «Кара жорга» для больных в Ухане. В числе лучших специалистов Китая ее направили в Ухань на борьбу с коронавирусом. Видео, как танцуют медики, чтобы подбодрить пациентов, облетело социальные Сети.

Известный российский актер театра и кино, а также болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров после победы красно-белых над «Оренбургом» (3:1) в рамках 22-го тура российской Премьер-лиги сочинил песню про коронавирус.

Министерство здравоохранения Вьетнама выпустило музыкальный ролик. В нем власти страны призывают население соблюдать гигиену, тщательно мыть руки и избегать людных мест.

Телеведущая Елена Малышева вместе с Иваном Ургантом исполнила песню-памятку о профилактике инфекции из Китая.

В приложении TikTok ролик с «короновирусным» танцем уже набрал более миллиона просмотров.

