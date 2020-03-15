Казахстанский певец и композитор Марат Омаров призывает не поддаваться панике и победить короновирус музыкой.

Омаров присоединился к мировому челленджу и сочинил жизнеутверждающую песню «Коронавирус, кет,кет,кет!». В тексте песни Марат Омаров «обращается» к коронавирусу, просит его уйти и не приближаться.

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Таким образом, очевидно, он захотел поднять настроение казахстанцам и заставить  посмотреть на ситуацию с пандемией с другой стороны.

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Всего за день песня с «короновирусным изгнанием» набрала более 45 тысяч просмотров.

Ранее этническая казашка из Синьцзяна Бахаргуль Будаш станцевала «Кара жорга» для больных в Ухане. В числе лучших специалистов Китая ее направили в Ухань на борьбу с коронавирусом. Видео, как танцуют медики, чтобы подбодрить пациентов, облетело социальные Сети.

Известный российский актер театра и кино, а также болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров после победы красно-белых над «Оренбургом» (3:1) в рамках 22-го тура российской Премьер-лиги сочинил песню про коронавирус.

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#мыспартакавыувы

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Министерство здравоохранения Вьетнама выпустило музыкальный ролик. В нем власти страны призывают население соблюдать гигиену, тщательно мыть руки и избегать людных мест.

Телеведущая Елена Малышева вместе с Иваном Ургантом исполнила песню-памятку о профилактике инфекции из Китая.

В приложении TikTok ролик с «короновирусным» танцем уже набрал более миллиона просмотров.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.

Количество подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в Казахстане не увеличилось, по-прежнему составляет 6 человек. Четыре подтверждённых случая зарегистрировано в Алматы, ещё два в Нур-Султане.

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