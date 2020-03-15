Казахстанский певец и композитор Марат Омаров призывает не поддаваться панике и победить короновирус музыкой.

Омаров присоединился к мировому челленджу и сочинил жизнеутверждающую песню «Коронавирус, кет,кет,кет!». В тексте песни Марат Омаров «обращается» к коронавирусу, просит его уйти и не приближаться.

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Таким образом, очевидно, он захотел поднять настроение казахстанцам и заставить посмотреть на ситуацию с пандемией с другой стороны.

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Всего за день песня с «короновирусным изгнанием» набрала более 45 тысяч просмотров.

Ранее этническая казашка из Синьцзяна Бахаргуль Будаш станцевала «Кара жорга» для больных в Ухане. В числе лучших специалистов Китая ее направили в Ухань на борьбу с коронавирусом. Видео, как танцуют медики, чтобы подбодрить пациентов, облетело социальные Сети.

Известный российский актер театра и кино, а также болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров после победы красно-белых над «Оренбургом» (3:1) в рамках 22-го тура российской Премьер-лиги сочинил песню про коронавирус.

Министерство здравоохранения Вьетнама выпустило музыкальный ролик. В нем власти страны призывают население соблюдать гигиену, тщательно мыть руки и избегать людных мест.

Телеведущая Елена Малышева вместе с Иваном Ургантом исполнила песню-памятку о профилактике инфекции из Китая.

В приложении TikTok ролик с «короновирусным» танцем уже набрал более миллиона просмотров.

We love this handwashing dance from Vietnamese dancer, Quang Đăng. Washing your hands with soap and water is one of the first steps to protect yourself from #coronavirus. pic.twitter.com/lmXLbR3hZa — UNICEF (@UNICEF) March 3, 2020

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.

Количество подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в Казахстане не увеличилось, по-прежнему составляет 6 человек. Четыре подтверждённых случая зарегистрировано в Алматы, ещё два в Нур-Султане.