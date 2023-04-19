Интересный эксперимент с флагом провели в Шымкенте

На необычный социальный эксперимент решились шымкентские блогеры. Сценарий прост: человек из команды пранкеров оставляет маленький макет флага на Арбате.

Тиктокеры таким образом решили проверить, поднимут ли один из главных государственных символов страны прохожие или пройдут мимо. Ни один их участников эксперимента не остался равнодушным, никто не прошел мимо.

20-летний Улан Килибаев снимает контент для ТикТока пол года. По словам блогера, идеи для видео он ищет на просторах интернета. За сутки соцэксперимент набрал больше 700 тысяч просмотров.

Улан Килибаев блогер в TikTok:

«Реакция прохожих была такой, что все увидели флаг и сразу подняли. Не было тех людей, которые не подняли флаг. В данный момент у меня 6000 подписчиков в TikTok. Сейчас планируем много разных видео снимать. В том числе развлекательный контен, пранки разные и конечно же социальные эксперименты»

У пользователей сети эксперимент вызвал позитивную реакцию: их обрадовало то, что люди без раздумий поднимали флаг и готовы были забрать его с собой. В комментариях автора видео поддержали. Одобряют действия блогера и большинство жителей Шымкента.

«Я думаю, что такие социальные эксперименты нужно проводить чаще. Видео вышло классным. Жители Шымкента отлично показали, как нужно действовать если видят флаг на земле», «Это видео показало, что наши жители патриоты, насколько сильно они уважают государственные символы. Я думаю, что казахстанцы настоящие патриоты. Если бы я был на их месте, я бы не раздумывая поднял флаг и забрал бы с собой. Сейчас большинство нашей молодежи патриотичны»,- говорят жители Шымкента.

К слову, государственный флаг можно использовать, устанавливать, размещать физическим и юридическим лицам в зданиях, в жилых и нежилых помещениях, в том числе на балконах. Можно использовать государственный символ в местах проведения торжественных мероприятий в целях выражения патриотических чувств. За оскорбление государственных символов предусмотрен штраф в размере 10 миллионов тенге.