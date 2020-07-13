Ночью 12 июля в в социальных сетях появилась информация о том, что в Шымкенте произошло массовое убийство.

В сообщении говорилось о четырех убитых из огнестрельного оружия. Съемочная группа программы «Экстренный вызов» побывала на месте преступления. Оператору удалось снять лишь признаки, проходивших там следственных мероприятий. А также пятна крови на земле.

Трагический случай произошел к 17 часам 12 июля в мкр Пахтакор у ворот одного из частных домов по улице Кара бура.

Мы поговорили с людьми, которые проживают по соседству и вот, что нам удалось узнать.

Соседи сообщили, что владелец дома был хорошим человеком, в помощи не отказывал. Дом, у ворот которого произошло массовое убийство, был не достроен до конца, и здесь он не проживал.

Балгын Алтаева, соседка: В пять-шесть вечера услышала хлопок, я подумала, что дети разбили посуду на кухне. Посмотрела, все нормально. У нас район тихий, ничего такого не было. На второй этаж поднялась, а на улице уже полиция стояла. Сначала одна машина, потом вторая, потом я мужу сказала: Иди у Фаруха дома машины стоят, он побежал и почти до 12 часов ночи там был. И вот он пришел и сказал, что там было два трупа, в машине лежат, мы испугались. Потом, когда муж вернулся сказал, что и Фаруха застрелили и еще рядом жена была, все и дальше мы ничего не знаем. Хороший, деловой человек был.

Сосед: Мы сидели дома, услышали звуки и не обратили внимание. Пришел мой отец, сказал, что окна на автомобиле разбиты. Подошел к автомобилю увидел двух мертвых мужчин. Позвонили в полицию. В доме еще вышло два труппа. Сосед временами приходил присматривать за домом, здесь пока он не жил.

По неподтвержденным данным, житель дома, у ворот которого произошла кровавая драма, застрелил двух мужчин, сидящих на автомобиле, потом вошел в дом, убил женщину и застрелился сам.

Нами направлен запрос в ДП г Шымкент с просьбой прокомментировать происшествие. Ответ нам обещали дать после согласования.