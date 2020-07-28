Заказ на жертвоприношение и получения заявлений от нуждающихся осуществляется в режиме онлайн

В этом году священный праздник Курбан айт выпадает на 31 июля и 1-2 августа.

В связи с этим, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача города Шымкента, на территории города запрещаются организация убоя животных, реализация скота на автотранспорте и в частных домовладениях. Также будет приостановлена работа убойных цехов и рынков по реализации скота. Для того чтобы жители смогли реализовать свои религиозные потребности, предусмотрена возможность онлайн-жертвоприношения.

Это можно сделать на сайте https://qurban2020.kz. На портале можно с помощью отдельных опций заказать услугу жертвоприношения и подать заявку на получение жертвенного мяса (для нуждающихся).

После выбора животного автоматически появляется его стоимость. Далее выйдет номер электронного заказа и нужно будет перечислить необходимую сумму по тем реквизитам, которые будут указаны на сайте.

Вторая ячейка — для нуждающихся. Здесь можно подать заявку на получение жертвенного мяса. Эта функция доступна для малоимущих. Для этого на сайте нужно будет указать регион проживания и прикрепить документы, подтверждающие соответствующий социальный статус.

Напомним, в этом году празднование мусульманского праздника Курбан-айта приходится на 31 июля и 1-2 августа. От чтения Курбан-айт намаза отказались. Все мечети страны до 2 августа будут закрыты для массового посещения.

Председатель ДУМК Наурызбай кажы Таганулы призвал не приглашать в дни празднования домой родных, близких и соседей, чтобы не допустить массового заражения людей коронавирусом.