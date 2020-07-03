Госкомиссия под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина утвердила меры по стабилизации эпидемиологической ситуации в РК.

Меры по нераспространению COVID-19 заработают с 5 июля 2020 года и продлятся 14 дней.

Стоит отметить, что на две недели будут приостановлены пассажирские автобусные перевозки между регионами. Городские общественные маршруты изменят график движения. Будет сохранено международное (без расширения списка стран) и региональное авиасообщение, на железнодорожное сообщение будут введены ограничения.

Аскар Мамин подчеркнул, что в зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации в стране, указанные ограничительные меры могут быть продлены на две недели либо ужесточены.