Сегодня, в день общенационального траура в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса, в 12:00 по времени города Нур-Султана по всей стране была объявлена минута молчания.

Перед резиденцией Акорда Глава государства Касым-Жомарт Токаев почтил память жертв пандемии коронавируса. Кроме того, в церемонии приняли участие Государственный секретарь Крымбек Кушербаев, Руководитель Администрации Президента Ерлан Кошанов, Секретарь Совета Безопасности Асет Исекешев, Начальник Канцелярии Президента Нурлан Онжанов и Министр здравоохранения Алексей Цой.

Церемония почтения памяти жертв пандемии прошла во всех регионах республики.