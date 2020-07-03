6 июля в честь Дня столицы аким города Мурат Айтенов вручил ряду специалистов здравоохранения и представителям СМИ награды Президента.

В своем выступлении глава города Мурат Дуйсенбекович отметил: «Эта награда является достижением ваших коллективов, которые трудятся вместе с вами в этот трудный период. Если журналисты — глаза и уши народа, и конечно, во всех случаях перед врачом стоит поистине героическая задача: спасать человеческие жизни»

Орденом «Парасат» награждены:

Главный врач городской поликлиники № 6 Г. Кульбаева

Орденом «Құрмет» награждены:

— Заведующая лабораторией ГККП «Городская инфекционная больница» Г. Кульжанова

— Врач городского диагностического центра Л. Кулиева

— Главный врач «Станции скорой медицинской помощи» Г. Курманбекова.

Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены:

— Старшая медицинская сестра городской клинической больницы №1 Ж. Иманалиева

— Главный врач городской больницы №2 С. Пернебеков

— Заведующий отделением городской инфекционной больницы Б. Рыстаев

— Старшая медицинская сестра городской инфекционной больницы С. Салтакова

Медалью «Шапағат» награждены:

— Заместитель главного врача городской больницы №2 К. Машрапова

— Заведующий отделением Городского кардиологического центра Б. Перменов

Почетной грамотой награждены:

— Врач Станции скорой медицинской помощи С. Айтуреева

— Заведующий отделением Городского родильного дома Е. Аширов

— Заведующий отделением городской инфекционной больницы М. Бижанов

Благодарственным письмом Президента РК награждены:

— Редактор телеканала «Оңтүстік» М. Атабеков

— Главный инженер телеканала «Оңтүстік» Г. Султанов