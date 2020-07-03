6 июля в честь Дня столицы аким города Мурат Айтенов вручил ряду специалистов здравоохранения и представителям СМИ награды Президента.
В своем выступлении глава города Мурат Дуйсенбекович отметил: «Эта награда является достижением ваших коллективов, которые трудятся вместе с вами в этот трудный период. Если журналисты — глаза и уши народа, и конечно, во всех случаях перед врачом стоит поистине героическая задача: спасать человеческие жизни»
Орденом «Парасат» награждены:
Главный врач городской поликлиники № 6 Г. Кульбаева
Орденом «Құрмет» награждены:
— Заведующая лабораторией ГККП «Городская инфекционная больница» Г. Кульжанова
— Врач городского диагностического центра Л. Кулиева
— Главный врач «Станции скорой медицинской помощи» Г. Курманбекова.
Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены:
— Старшая медицинская сестра городской клинической больницы №1 Ж. Иманалиева
— Главный врач городской больницы №2 С. Пернебеков
— Заведующий отделением городской инфекционной больницы Б. Рыстаев
— Старшая медицинская сестра городской инфекционной больницы С. Салтакова
Медалью «Шапағат» награждены:
— Заместитель главного врача городской больницы №2 К. Машрапова
— Заведующий отделением Городского кардиологического центра Б. Перменов
Почетной грамотой награждены:
— Врач Станции скорой медицинской помощи С. Айтуреева
— Заведующий отделением Городского родильного дома Е. Аширов
— Заведующий отделением городской инфекционной больницы М. Бижанов
Благодарственным письмом Президента РК награждены:
— Редактор телеканала «Оңтүстік» М. Атабеков
— Главный инженер телеканала «Оңтүстік» Г. Султанов