Курбан айт в этом году будут отмечать скромно.

В Шымкенте запретили проведение массовых праздников, в том числе в медресе и частных домах. Горожанам запрещено собирать у себя большое количество гостей и приносить в жертву скот.

В этом году жертвоприношение для нуждающихся можно заказать. Его проведут онлайн. Правда, жители города говорят, что услуга эта недешевая, и позволить ее себе могут не все. Именно поэтому многие шымкентцы намерены провести праздник в тесном кругу семьи.

«Я слышала о том, что сделать жертвоприношение можно онлайн, но я не могу себе это позволить. Вы видели какие там цены? От 60-ти тысяч тенге начинается!», — недоумевает жительница Шымкента.

«Да, я слышал что есть такой сайт, но я туда даже не заходил. В этом году денег нет», — говорит житель Шымкента.

«Мы не будем никого приглашать, наверное просто мясо купим и раздадим», — говорит жительница города.

2020-й год изменил не только наши привычки но и даже традиции и показал, насколько важно дорожить семейными ценностями, а не распыляться на мелочи и пафос.

По данным статистики, опубликованной на сайте qurban2020.kz , из миллионного Шымкента заявки на онлайн-жертвоприношение подали 73 человека. Для горожан принесут в жертву — 16 баранов, 44 ягненка, 4 КРС и 9 коз.

А вот желающих получить жертвенное мясо на порядок больше. Нуждаются в жертвенном мясе в Шымкенте 3196 человек. Это те, кому сотрудники мечетей раздадут мясо после забоя животных.