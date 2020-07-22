В Шымкенте тысячи людей страдают от добытчиков речного камня.

На протяжении нескольких лет незаконные добытчики камня из реки Бадам в районе поселка Жанаталап, существенно повредили русло реки. Поначалу полицейские реагировали на обращения местных жителей, опасавшихся экологической катастрофы. Но со временем перестали обращать внимание на незаконных копателей.

Населенный пункт Жанаталап, расположенный на окраине Шымкента, страдает от незаконнх добытчиков речного камня. И если первое время копатели старались как-то прятаться, то последние 7 лет, занимаются добычей открыто. В качестве доказательств местные жители несколько раз фиксировали момент добычи на фото. Сейчас они опасаются за собственные жизни. Из-за незаконной добычи уровень воды в Бадаме значительно упал. Как результат ушла вода из колодцев – единственный на сегодня источник питьевой воды — в населенном пункте.

Санат МАХМУДОВА, местная жительница: Что толку, что нас присоединили к городу. Даже воды нет. Роем колодцы, но вода из них уходит. Потому что здесь постоянно идет добыча гравия. Большой техникой, есть экскаваторы. Если поначалу достаточно было выкопать метров 5, чтобы была вода, сейчас нужно копать на 10-11 метров и то не факт, что вода будет. Да и желающих копать нет. Все равно до воды почти невозможно добраться.

Экологи неоднократно говорили, что добывать гравий из Бадама запрещено. Но это ни разу не остановило желающих легко заработать. Из-за смены русла, вода начала подмывать берега, на которых стоят дома. Несколько лет назад с двух сторон берега укрепили бетонными плитами. На это из бюджета выделялись миллионы. Только все эти плиты развалились, словно бумажные. Потому что их не укрепляли, а в самих плитах отсутствует арматура.

Гулзия АЛМАБАЕВА, местная жительница: Уровень воды сильно упал. А эти их укрепления поломались. Сейчас и русло река поменяла. Им-то добытчикам ничего, а страдает простой народ.

К реке, ставшей карьером, жители пригласили чиновников. Но на встречу пришел лишь представитель районного акимата. Полицейские тоже не явились. Местные жители подозревают полицейских в сговоре с незаконными добытчиками, особенно после того, как правоохранители перестали отвечать на телефонные звонки.

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Абдулла БАХАДЫР, местный житель: Я про этот гравий и участковому говорил, но он избегает нас, а после вообще телефон отключил. Он все прекрасно знает. Конечно, один КАМАЗ гравия продают от 17 до 25 тысяч тенге. Это же какие деньги!

Представитель акимата, выслушавший жителей, заявил, воровство действительно имеет место и нередко, по его словам, этим занимаются сами местные жители. Правда, доказательств этого нет.

Абилхайыр ОНГАР, руководитель отдела акимата Абайского района: Как только получаем сигнал, выезжаем на место. Но к нашему приезду, они уже сбегают вместе с техникой. Мы задержали 6 или 7 машин, все материалы передали в прокуратуру, полицию, экологам. Сами ведем разъяснительную работу.

Иными словами, воров задержали не полицейские, представители акимата и местные жители. А правоохранители, сколько бы их не ждали, так и не приехали. К слову, сейчас планируется выделить 300 млн тенге на укрепление осыпающихся берегов Бадама. Вот только люди, глядя на те ограждения, что были раньше, боятся, что это будут деньги на ветер.