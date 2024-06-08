Частичное обрушение моста произошло в микрорайоне Жанаталап

В микрорайоне Жанаталап произошло частичное обрушение моста для автопроезда.

Единственная переправа соединяла густонаселенный жилой массив с городом, передает OTYRAR.

На месте ЧП начаты аварийно-восстановительные работы. Аким Туранского района обещает обеспечить местных жителей объездной дорогой уже к утру. Единственно возможным пока остается путь по бездорожью, а это порядка 6 километров, говорят местные жители. Очевидцы ЧП прислали в редакцию OTYRAR видео с места происшествия. Дорогу по мосту оцепили полицейские.

Аким Туранского района выступил с обращением. По словам Берика Аширбекова, мост временно закрыт. Пока ведутся восстановительные работы местные власти обдумывают новый маршрут для движения транспорта.

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«Как вы видите, мост за моей спиной, который соединяет микрорайон Жанаталап и село Сиргели. Из-за повреждения он закрыт. Уважаемые жители, вы знаете, что вдоль трассы А2 (рядом с новым кладбищем) есть грунтовая дорога. Сейчас подготовим специальную карту, а также сегодня ночью создадим нормальные условия для передвижения транспорта. Приносим извинения за созданные неудобства, надеемся на ваше понимание», — сказал в интервью аким Туранского района Берик Аширбеков.

По какой причине рухнул мост, глава районного акимата не уточнил. По словам местных жителей, переправа была построена еще в Советское время и несколько лет назад мост ремонтировали.

Вполне возможно, что обильные осадки этой весной повлияли на обрушение конструкции моста. Журналисты OTYRAR запросили информацию в ДЧС Шымкента и акимате. Новость будет дополняться.