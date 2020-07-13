Поисковые работы военнослужащего Национальной гвардии Республики Узбекистан, 1992 г.р., пропавшего во время прорыва дамбы Сардобинского водохранилища, прекращены.

Ергали Бахаев, заместитель начальника ДЧС г. Шымкент: » Сотрудники шымкентского департамента по Чрезвычайным ситуациям в течение 10 дней активно вели поисковые работы. По регламенту, по истечении этого срока — в десять дней, из-за того, что тело узбекистанского военнослужащего найдено не было, активные поиски прекращены. Сейчас оперативно-спасательным отрядом и водолазами продолжается пассивный поиск».

Напомним, поиски велись с 20 июня в Мактааральском районе вблизи населенных пунктов Женис, Жанатурмыс. С 27 июня с пограничного пункта 1 в населенном пункте Атаконыс до населенного пункта Когалы сельского округа Атамекен спасатели на моторных лодках продолжили поиски на Центральном Голодно-степном канале. Спасатели проехали 48 км. Результатов нет. Под водой было осмотрено 400 м. В поисках были задействованы 3 спасателя, 2 кинологических расчета оперативно-спасательного отряда ДЧС г.Шымкент, 1 сотрудник пограничной службы, 3 спасателя оперативно-спасательного отряда МЧС Республики Узбекистан. Поиски проводятся наземным, надводным и подводным способами.

Напомним, что военнослужащий пропал во время прорыва дамбы Сардобинского водохранилища.