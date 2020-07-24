В отдел полиции Созакского РОП поступило сообщение о том, что один из местных жителей занимается незаконным выращиванием наркосодержащих растений, передает Otyrar.KZ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Созакского РОП в доме жителя районного центра обнаружили в саду посев с кустами наркосодержащего растения.

Оперативники изъяли у подозреваемого 6 кустов, похожих на коноплю и пакет с «высушенным наркотическим веществом». Назначены экспертизы. Подозреваемый находится под подпиской.

Еще один посев конопли выявили полицейские Ордабасинского РОП в рамках ОПМ «Карасора 2020».

В ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудники полиции Ордабасинского РОП возле одного из поселков обнаружили посев наркосодержащих растений, выращенный местным жителей.

В качестве вещественных доказательств стражи порядка изъяли 8 кустов накроксодержащего растения. Согласно экспертизе, изъятые кусты оказались коноплей, общим весом, более 1,5 кг.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».

Полицейскими выясняются, с какой целью подозреваемые выращивали кусты конопли.