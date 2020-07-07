В Сайрамское РУП с заявлением обратился житель г. Шымкент и сообщил о том, что малознакомый ему человек, войдя в доверие, обещал помочь с оформлением водительских прав.

Доверившись аферисту, потерпевший отдал ему 60 000 тенге и остался ни с чем. После 4 месяцев заверений со стороны мошенника, что документы готовятся, так и не дождавшись обещанного, мужчина обратился в полицию.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «мошенничество». В районном управлении полиции создали следственно-оперативную группу, которая сразу же приступила к необходимым мероприятиям с целью задержания подозреваемого в мошенничестве. В результате собранной информации полицейские Сайрамского РУП вышли на след афериста и задержали подозреваемого. Им оказался безработный житель г. Шымкент, который полностью признался в содеянном.

Следствием установлено, что молодой человек совершил мошенничество в отношении потерпевшего с целью заработать деньги «лёгким путем». В настоящее время выясняется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

Полицейские Туркестанской области напоминают гражданам быть внимательными и не попадаться на уловки разного рода аферистов. Также стражи порядка советуют не проявлять излишнюю доверчивость к малознакомым лицам и тщательно проверять информацию.