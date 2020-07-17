Пособие по уходу за инвалидом не могут получить порядка 160-ти жителей Сарыагашского района.

Так сказать опекуны инвалидов первой группы собрались у здания отделения центра занятости и социальных защит, чтобы выразить свое недовольство по поводу задержки выплат по уходу за тяжелобольным. Не устраивает опекунов и сама выплата, которая составляет чуть больше 32 тысяч тенге в месяц — говорят собравшиеся.

Инвалиды первой группы, со своими индивидуальными помощниками уже в 3-й раз приходят к центру занятости, чтобы добиться выплат за прошедшие два месяца.

Мунсыс Екменбаева, жительница Сарыагашского района:Я уже 10-лет ухаживаю за своим мужем, работать не могу. Некому оставить его. Мы уже два месяца не получаем выплат. Да, я понимаю сейчас тяжело всем, но деньги тоже нужны. Вся пенсия моего мужа уходит на его же лечение. А эти 32 тысячи тенге по уходу у нас уходят на продукты. И порой дома даже кусочка хлеба не найти.

В отделе центра занятости и социальной защиты нам разъяснить ситуацию с задержкой выплат не смогли, так как руководитель отдела на больничном. А временно исполняющий обязанности заявил, что не владеет информацией.

Бахыт Ахмедов, и. о. руководителя отдела центра занятости и социальной защиты Сарыагашского района: То, что не отправили деньги, мы сейчас акты выполненных работ примем и все отправим. На многие вопросы сейчас не могу ответить, я постараюсь сейчас донести до руководителя, что сейчас срочно нужно деньги перевести. Все, я больше ничем вам не могу помочь.

Такой ответ собравшихся не устроил. В результате они отправились к акимату. На встречу с жителями вышел заместитель акима и исполняющий обязанности руководителя отдела.

Бахытжан Полатов, заместить акима Сарыагашского района Туркестанской области:

Сейчас временно исполняющий обязанности руководителя отдела ознакомится со всеми документами. Соберут у вас подтверждения, после чего вам будут начислены средства. То есть, деньги будут начислены в течении двух дней. Не переживайте.

Высказали собравшиеся и недовольство по поводу размеров выплат. Заместитель акима обещал, что районные власти рассмотрят возможность повышения этих выплат, чтобы она не была ниже прожиточного минимума.