Кто он — «особенный» помощник главы минздрава?

Уникальное предложение от главы минздрава получил 23-летний Алмас Уткиров. Ажар Гинияр попросила молодого человека с инвалидностью стать своим помощником и удивила всю страну.

Сам парень говорит, что не ожидал такого предложения от главного врача страны. В новом статусе Алмас намерен улучшить жизнь людей с инвалидностью и создать комфортные условия во время реабилитации.

Абзал Уткиров, житель г. Шымкента: «Первым делом, я хочу заняться словом «инвалид», нельзя так говорить. Нужно говорить «человек с инвалидностью» либо «человек с ограниченными возможностями». Любой человек с ограниченными возможностями хочет чувствовать себя комфортно при любых обстоятельствах. Мы хотим создать для нас комфортную среду и общество».

Главная цель Абзала, донести наверх все проблемы людей с инвалидностью. Для этого, министр здравоохранения и пригласила его помощником. Во время рабочей поездки в Шымкенте глава минздрава также провела встречу с населением города. Большинство из тех, кто пришел к министру — люди с ограниченными возможностями.

«У меня второй ребенок астматик, я и сама страдаю от этого недуга, у меня официальная справка есть на не ношение маски. Но, я не могу себе это позволить, потому что я должна обеспечивать детей», — говорит женщина с инвалидностью.

«Олжас Ермекович здесь? Проведите встречу с этой женщиной, узнайте в какой она поликлинике, какие таблетки нужны. Я же говорю, узнайте какие медикаменты нужны людям и добавьте в список», — дала поручение Ажар Гиният заместителю директора департамента охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения РК Олжасу Искакову.

В ходе рабочего визита Ажар Гиният провела мониторинг качества оказания медицинских услуг в городском кардиоцентре, поликлинике, перинатальном центре и побеседовала с медперсоналом.