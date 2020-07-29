Для предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населения, главным государственным санитарным врачом Туркестанской области было вынесено Постановление по ограничительным мерам во время п разднования «Курбан айт».



В соответствии с этим во всех организациях независимо от форм собственности, а также в частных домовладениях и медресе запрещается проводить мероприятия с массовым пребыванием людей. На территории Туркестанской области не допускается организация и реализация убоя скота в неустановленных местах, реализация скота на автомобилях и в частных домовладениях.

Кроме того, с 31 июля по 2 августа будет прекращена деятельность убойных пунктов, за исключением лиц, осуществляющих жертвоприношение, установленных центральной мечетью Туркестанской области.



Стоит отметить, что жертвоприношение можно производить в онлайн режиме и подать заявку на сайт Qurban2020.kz. Все будет распределено нуждающимся по списку. При транспортировке и хранении скоропортящихся продуктов (мясо жертв животных) нуждающимся лицам в полном объеме соблюдаются санитарно — эпидемиологические требования.